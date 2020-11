O risco de uma nova guerra mundial é real, alertou, este domingo, o general Nick Carter.

Segundo o chefe de Estado-Maior da Defesa Britânico, a crise económica global provocada pela pandemia de covid-19 pode ameaçar a segurança, conduzindo no limite a uma Terceira Grande Guerra. Em entrevista à Sky News, o oficial sublinhou a importância na preocupação em relação aos vários conflitos regionais que existem neste momento em vários pontos do mundo, já que, uma vez fora de controlo, estes “conflitos menores” podem escalar de tom, “atraindo mais países e armas” até “uma guerra aberta”, num cenário idêntico ao que se verificou nas anteriores duas guerras mundiais.

“Temos que nos lembrar de que a história poderá não se repetir, mas tem um ritmo, e se olharmos para o último século, antes das duas guerras mundiais, acho que é inegável que houve escalada, o que levou a erros de cálculo e que, em última instância, levou a uma guerra a uma escala que esperamos não viver de novo”, adiantou, reforçando que, devido ao novo coronavírus, o mundo está “um lugar muito incerto e cheio de ansiedade”.

Para o chefe do exército britânico a “ameaça real” de uma terceira guerra é “um risco” e “precisamos de estar conscientes disso”. “É por isso que a história deve ser sempre relembrada, porque se se olhar para a história, espero que se aprenda com a experiência e que se seja cauteloso com a forma de gerir os tipos de conflitos regionais”, continuou.

“Se as pessoas esquecerem o horror da guerra, o grande risco é pensarem que partir para essa via é uma opção razoável”, avisou.

