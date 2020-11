Uma mulher grávida de três meses foi encontrada morta, esta segunda-feira, na sua casa, em Grovelas, no concelho de Ponte de Barca.

As autoridades foram alertadas para a situação pelos pais da vítima, por volta das 13h44, que encontraram a filha morta na sua cama quando regressaram dos trabalhos no campo. A mulher deixa uma menina de dois anos.

Ainda não são conhecidas as circunstâncias da morte mas suspeita-se que a vítima tenha sofrido uma paragem cardiorrespiratória, segundo declarações de uma fonte do comando territorial da GNR de Viana do Castelo ao Jornal de Notícias.

No local estiveram membros dos bombeiros de Arcos de Valdevez, a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.