A empresa responsável pelo maior mercado público de abastecimento do país terminou o terceiro trimestre de 2020 com um resultado líquido de 3.521,4 m€, o que corresponde a uma margem sobre os rendimentos operacionais de 33% acima do período homólogo, +2,6%, apresentando uma rendibilidade do capital próprio anualizada de 6,5%.

Esta empresa do universo da Parpública, que tem ainda como acionistas as câmaras de Lisboa e de Loures e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, apresentou ainda margens operacionais positivas e crescentes de 73% e 45%, respetivamente ao nível do EBITDA e do EBIT.

O EBITDA ascendeu a 7.822,6 m€, situando-se acima do 3T19, em 182,9 m€, +2,4% e acima do previsto no PAO3T20, em 37,6 m€, +0,5%.

O MARL, que ocupa uma área superior a 100 campos de futebol e é responsável pelo abastecimento a quase quatro milhões de pessoas da grande Lisboa, teve rendimentos operacionais a situaram-se acima do 3T19 e do PAO3T19, respetivamente, em 39 m€, +0,4% e 25,9 m€, +0,2%. Destaca-se o aumento dos rendimentos core da empresa, as taxas de utilização, em 177,3 m€, +2,4%, face ao período homólogo.

A dívida financeira líquida reduziu-se em 4.276,3 m€, -13,3%, face ao valor registado em 31 de dezembro de 2019, situando-se agora em 27.846,9 m€, menos 0,4% do valor orçamentado no PAO3T20 em 112,5 m€.

Os encargos financeiros apresentam um desvio favorável, face ao 3T19 e ao PAO3T20, respetivamente, em 58,8 m€, -26,4% e 11,4 m€, -6,5%, refletindo a redução do passivo bancário e a obtenção de condições de pricing mais favoráveis.

O resultado antes de imposto ascendeu a 4.681,5 m€, situando-se acima do período homólogo, em 428,2 m€, +10,1% e acima do previsto no PAO3T20, em 218,9 m€, +4,9%.

O desvio favorável, face ao PAO3T20, é impactado pelo aumento nos outros rendimentos operacionais, em 107,7 milhares de euros (+161%) e por um desvio favorável em depreciações do exercício.