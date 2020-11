Um homem de 33 anos foi detido por violência doméstica na passada quarta-feira, 4 de novembro pela GNR do Porto, no concelho de Valongo, estando atualmente em prisão preventiva.

Num comunicado emitido esta segunda-feira pela GNR e enviado às redações, a força policial conta que o agressor estava já a ser investigado porque agredia “física e psicologicamente” a mãe, com 57 anos.

Já tinham sido aplicadas ao sujeito medidas de “coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima”. Além da violência, o homem forçava ainda a mãe a “fornecer-lhe alimentação e a limpar o local onde este vivia”.

O que levou à detenção, de acordo com a GNR, foi o facto de o sujeito ter coagido a mãe para lhe dar dinheiro de modo a satisfazer o seu vício de consumo de drogas. Neste mesmo episódio, o homem destruiu ainda vários bens que se encontravam na casa partilhada por ambos.

O agressor esteve presente no Tribunal Judicial do Porto no dia a seguir à sua detenção, para o primeiro interrogatório policial onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.