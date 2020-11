João Félix e Bruno Fernandes foram os jogadores portugueses em destaque entre as principais ligas europeias, com os dois internacionais portugueses a bisarem e a assistirem nos triunfos de Atlético de Madrid e Manchester United, respetivamente. Na Liga espanhola, o jovem avançado foi o protagonista da goleada (4-0) dos colchoneros sobre o Cádiz, em jogo a contar para a nona jornada. No Metropolitano, Félix inaugurou o marcador, aos oito minutos, e selou o resultado final (90’). Pelo meio, marcaram Marcos Llorente (22’) e Luis Suárez (51’), este após ter sido servido pelo português. A marcar dois golos pela segunda jornada consecutiva na prova (tinha também bisado no triunfo, por 3-1, frente ao Osasuna, na ronda oito), Félix aumenta a conta pessoal para cinco golos, tornando-se o melhor marcador da La Liga, juntamente com o seu companheiro de equipa, o uruguaio Suárez, e Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). De resto, trata-se do terceiro bis alcançado na época 2020/21, depois do ex-Benfica ter também assinado dois golos no triunfo (3-2) frente ao Salzburg, desta feita a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com sete golos marcados em 10 jogos, Félix está muito perto de igualar o registo alcançado em 2019/20, época de estreia no clube espanhol, em que fez 9 golos (36 jogos). Com seis golos marcados em menos de duas semanas (4 jogos), o coro de elogios não tem tido intervalo. “Não tem limites. Está tocado pela varinha mágica”, escreveu o AS após a mais recente vitória. Com este resultado, a equipa de Diego Simeone passa a somar 17 pontos, ficando a três do líder Real Sociedad, que tem mais dois jogos disputados do que o clube da capital vizinha. Após sete jornadas realizadas, o Atlético Madrid é a única equipa que ainda não perdeu na prova (cinco vitórias e um empate).

Na Liga inglesa, foi Bruno Fernandes a dar que falar, precisamente pelos mesmos motivos. O United venceu (1-3) o Everton na ronda 8 da Liga inglesa, com o médio a anotar a reviravolta, após assinar os dois primeiros golos dos red devils, ainda na primeira parte, aos 25 e 32 minutos. Antes, Bernard (19’) tinha feito o primeiro golo do encontro para o clube de Liverpool. Já em tempo de compensação, Cavani fechou as contas, estreando-se a marcar pelos red devils após assistência do ex-Sporting. A vitória da equipa de Ole Gunnar Solskjær chega, de resto, num momento importante, após as derrotas com o Basaksehir (Champions) e Arsenal (Premier League). As críticas já subiam de tom, com Bruno Fernandes como um dos principais alvos. Com o regresso aos triunfos, a formação de Manchester passa a somar 10 pontos, ficando a oito do novo líder Leicester (que apresenta mais um jogo). Os foxes ascenderam ontem à liderança da Liga inglesa após baterem (1-0) o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e beneficiarem do empate a uma bola no jogo de cartaz desta ronda, que colocou frente a frente o Man. City e o Liverpool. Os reds de Diogo Jota caíram assim para o terceiro lugar, em igualdade pontual com o Tottenham de Mou (que bateu o West Bromwich). Já os citizens de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias surgem na 11.ª posição na tabela, com 12 pontos, embora também com um jogo em atraso.

Ronaldo marcou mas não chegou

Na Serie A, Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque pela Juventus, desta vez no encontro com a Lazio (jornada 7). O internacional português marcou aos 15 minutos, vantagem que se manteve até aos 90+5’, momento em que Caicedo impediu o triunfo do clube de Turim. O internacional português marcou pela segunda jornada seguida, depois do bis decisivo na partida com a Spezia, na ronda anterior, que marcou o regresso do capitão da seleção portuguesa aos relvados após ter estado a recuperar da covid-19 nas três semanas anteriores. Com sete jogos realizados, a Juve soma mais empates (4) do que vitórias (3) e fecha o top-5 da tabela da prova transalpina.

Ainda durante o fim de semana, uma referência para o jogo grande da sétima jornada da Bundesliga, que terminou com a vitória (3-2) do Bayern Munique sobre o Borussia Dortmund. O triunfo permitiu ao octocampeão alemão isolar-se na liderança da Liga alemã – posto que até então dividia com a equipa que conta com o internacional luso Raphael Guerreiro (agora 3.ª). Já o Leipzig aproveitou o deslize do Dortmund e subiu ao segundo posto após vencer o Freiburg.

Segue-se agora uma pausa para os compromissos das seleções, com Portugal a defrontar a Andorra na quarta-feira (em particular) antes dos dois jogos decisivos para a Liga das Nações, com a França (dia 14) e Croácia (17).