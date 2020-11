Um homem de 59 anos foi detido, pela Polícia Judiciária, por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, alegadamente cometido na noite de sábado contra a avó da sua companheira.

A Diretoria do Sul do PJ avançou que a morte da “mulher octogenária” foi provocada por “um objeto pontiagudo” (a arma do crime).

O presumível homicida tem antecedentes criminais.