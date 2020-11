O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, prometeu, neste domingo, que o partido fará o seu Congresso no último fim de semana de novembro.

Num comício, em Castanheira do Ribatejo, quando questionado acerca das medidas de liberdade de circulação em vigor pelo menos nos próximos dois fins de semana, o líder comunista respondeu: “Faremos o congresso do PCP. As liberdades nunca podem ser juguladas”.