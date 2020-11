Defende que, quando abordamos a pandemia de coronavírus, “estamos no plano das previsões” e, deste modo, tem de haver cuidado em relação à forma como os agentes políticos comunicam com a população. Luta pela concretização de medidas concretas no que concerne à gestão da covid-19, em Portugal, como a avaliação da situação epidemiológica local. A paixão pela Saúde Pública desenvolveu-se na licenciatura em Sociologia, que completou no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) em 2007 e, nesse ano, seguiu para o doutoramento. Estuda os sistemas, as organizações, as profissões e a epistemologia médicas, assim como a teoria social aplicada à Saúde. Atualmente, Tiago Correia é investigador sénior e professor associado na Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioestatística do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde teve lugar esta conversa.

Nesta segunda-feira, entram em vigor novas medidas restritivas.

Este é um sinal claro de que o Governo não conseguiu jogar com a previsão e com a antecipação, porque estas medidas são claramente reativas. Não acho que seja um estado de emergência preventivo, é reativo, e surge uma semana após o estado de calamidade ter sido decretado com um conjunto de medidas diferenciadas no território. Há que cumprir o princípio da proporcionalidade, olhar para o território de forma diferente e para as cadeias de transmissão. E há outro critério da coerência e da adequação das medidas, pois só conseguimos avaliar a qualidade das mesmas se soubermos aquilo que tentam combater. Foi dito que 68% dos contágios acontece em contexto familiar. Das duas, uma: efetivamente, nos vários concelhos, continua a haver a lógica predominante do contágio familiar ou então as medidas não são adequadas. Assumimos que os contágios acontecem de determinada forma. Não sabemos se é assim.

Os órgãos de informação e algumas câmaras municipais têm publicado mapas de risco, mas já mencionou que esta tarefa deve ser desempenhada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge [INSA].

Está a ser feito pelo INSA, não pode ser feito pelos concelhos. O mapa de risco deve ser definido pelo mesmo critério e nacionalmente. Apercebi-me de que os concelhos começaram a utilizar as informações disponíveis, públicas, que não são as do INSA – que as tem muito mais detalhadas – e faziam cores, semáforos e riscos. Isto não pode ficar à consideração de cada concelho. O país sentiu esta necessidade de perceber aquilo que se passava, o Ministério da Saúde assumiu claramente que não queria ir por aí – embora tenha acontecido -, mas foi um próprio movimento da sociedade – quer de poder político local quer dos cidadãos. Em relação à definição dos mapas de risco: estou satisfeito que existam, mas faltou a questão das características da transmissão. Uma coisa é ter muitos casos e essa transmissão estar bem identificada – num lar, numa escola, em agregados familiares – e representa um risco menor do que não ter muitos casos mas ter perdido completamente a capacidade de os rastrear. Se a perdi, existe um elevadíssimo risco de transmissão. Não fomos tao longe quanto deveríamos ter ido para afinar ainda mais as políticas que ainda não são as essenciais para atacar as cadeias de transmissão nos vários concelhos. Para mim, a única possibilidade de a situação não piorar não decorre das medidas do Governo – estão implementadas –, mas sim da adesão das pessoas.

A resposta está mais do nosso lado do que nas mãos do Governo?

Sim, nos nossos comportamentos diários, e não propriamente na capacidade que o Governo tem de tomar alguma decisão que vá institucionalmente reverter a tendência que se verifica. Não responsabilizo as pessoas, mas, interpretando o seu comportamento, não tenho a certeza de que, nesta fase, vão aderir à ideia de reduzir os contactos domésticos. Por aquilo que sabemos, é o contexto mais propício à transmissão, um espaço doméstico e fechado, e é muito difícil controlá-lo porque não pode haver um polícia à porta de cada prédio. Estamos no campo da consciência de cada um, mas as pessoas estão cansadas e a questão do combate à pandemia partidarizou-se muito.

De que forma?

Temos sempre apoiantes e opositores ao Governo, mas esta é uma questão mais global, de saúde pública e de unidade nacional. No início da pandemia, houve uma procura dos atores políticos para que se agregassem e tomassem decisões partilhadas, discutidas e refletidas. Quando desconfinámos, o Governo reduziu a base de apoio mais alargada e isso conduziu a uma maior fragmentação no Parlamento. É uma matéria política, e pode existir divergência, mas tomar decisões importantes sem negociações prévias só poderia ter conduzido a esta partidarização, que é muito negativa. Devia haver um consenso político muito mais alargado e as pessoas não entendem as permissões que parecem contraditórias.

A aplicação Stay-Away Covid foi partidarizada?

A aplicação nunca devia ter sido colocada como uma manobra do Governo: devia ter reunido consenso e ter sido discutida entre os vários partidos para que se refletisse na adesão popular. Nenhuma medida deve ser colocada como uma medida do Governo: é política para o bem-estar de todos. Em última análise, não é o sucesso nem o fracasso do Governo, mas sim o sucesso ou o fracasso do país. Há matérias sobre as quais nunca haverá consenso, é claro, mas transparência e alguma negociação reduziriam este ruído que houve acerca das medidas implementadas. E, mais do que ruído, temos uma reação: os partidos não estão alinhados com o Governo, porque tivemos meses de falta de diálogo. Esse foi um sinal muito claro a partir de julho, quando esta questão se tornou mais visível. Os efeitos da culpabilização estão cá, não desaparecem. Há erros que foram cometidos e não são facilmente superáveis.

O que ficou por fazer?

Gostava de ter visto a confirmação, saber se a lógica de contágios é igual. Se assim for, as medidas podem entrar em vigor nos 121 concelhos do mapa de risco. Caso contrário, há medidas que não fazem sentido.

