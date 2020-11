Parar de suavizar e agir

Percebe-se que a ideia é travar ao máximo as deslocações, mas havia outras formas de fazer passar a mensagem.

Depois de uma semana a ouvir falar de um estado de emergência limitado e suave, as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro no sábado à noite deixaram o país em choque. Infelizmente, já não havia nada para suavizar há uma semana, nem há duas nem há três e a mobilização do país para os tempos difíceis que temos pela frente pagará agora o preço desse desfasamento entre expectativas e realidade, para que contribuiu a falta de clareza nas mensagens das autoridades e também dos soundbytes pouco informados de muitos comentadores no espaço público.

Se as reações deste domingo mostram o desalento geral perante o que temos pela frente, a suavização da situação epidemiológica no último mês, a ideia de que a situação era má mas não má “a ponto de” contribuiu para a perplexidade e alguma incompreensão sobre se medidas tão duras serão agora mesmo necessárias, o que tendo em conta que o país arrisca ter 500 doentes covid em cuidados intensivos no final da próxima semana, metade da capacidade do SNS, parece evidente que são.

Se são ou não as medidas adequadas, compete às autoridades avaliar e fundamentar (não chega dizer que 68% dos contágios são familiares quando não se sabe quantos inquéritos epidemiológicos estão atrasados).

Os setores mais afetados também apresentam preocupações e seguramente terá de haver lugar a mais apoios, mas a questão é também prática: se nos últimos fins de semana já houve filas de 40 minutos para entrar nos supermercados na zona de Lisboa, eu pelo menos estive nelas, com esta regra a situação pode ser caótica. Não seria também por uma pessoa poder sair à rua para ir buscar o take-away ao restaurante ou dar um passeio ao parque com os filhos que impediria a curva de achatar, até porque pode fazê-lo toda a semana. Percebe-se que a ideia é travar ao máximo as deslocações, mas havia outras formas de fazer passar a mensagem.

