O Benfica recebeu e perdeu com o Sp. Braga no fecho da jornada 7 da Liga portuguesa.

No estádio da Luz, Iuri Medeiros inaugurou o marcador ainda na primeira metade, aos 38 minutos.

Os restantes golos da partida só surgiram na segunda parte, com Francisco Moura a bisar, aos 50 e 63 minutos, colocando a equipa de Carlos Carvalhal a vencer por 3-0.

Seferovic fez os dois golos encarnados e reduziu para 3-2 (aos 68' e 86') - o suíço ainda viu um golo anulado no último minuto do tempo de compensação (90+4).

Com este resultado, Benfica e Sp. Braga ficam em igualdade pontual na tabela (15 pontos), à frente do FC Porto (13). O Sporting reforçou a liderança, estando isolado no topo da tabela com 19, após ter goleado (4-0) o Vitória de Guimarães, no sábado.