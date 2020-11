O Fórum Turismo e o Super Bock Group lançaram o concurso "Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition" que propõe tornar Portugal um destino turístico mai sustentável. A iniciativa, que conta com o apoio do Turismo de Portugal, tem como objetivo encontrar novas soluções e criar oportunidades para uma das sete regiões turísticas nacionais: Açores, Alentejo e Ribatejo, Algarve, Centro, Lisboa, Madeira e Porto e Norte.

Esta é uma edição especial do concurso que passa agora a estar aberto a todas as pessoas, nomeadamente empreendedores, com “vontade em fazer a diferença e dar um contributo para tornar Portugal um destino turístico mais sustentável, desta vez através do produto Turismo de Natureza”.

As necessidades estão previamente identificadas: apoiar as comunidades locais, respeitar a cultura e a preservação do património natural e edificado e mitigar os impactos negativos no meio ambiente. São prioridades globais que refletem o momento atual, marcado pela crise pandémica, e possibilitam gerar respostas adequadas para os territórios se desenvolverem social e economicamente através do Turismo.

O vencedor do "Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition" irá ver o seu projeto ser implementado em colaboração com a respetiva Entidade Regional de Turismo (ERT), já que estas entidades são responsáveis pela promoção e desenvolvimento turístico regional em alinhamento com as diretrizes nacionais para a área do turismo.

Quem quiser participar, poderá fazê-lo até 22 de novembro. Na fase de pré-seleção, os interessados, ainda a título individual, devem explicar, até 500 caracteres, a sua ideia para desenvolver o turismo de Natureza na sua região. Após a seleção das melhores respostas, inicia-se a fase de apuramento (de 30 de novembro a 31 de dezembro) na qual os candidatos têm de apresentar a sua proposta com mais detalhe. A final está marcada para 22 e 23 de fevereiro, num evento que se prevê híbrido, mediante o evoluir da situação da pandemia.

Para Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, “é prioritário criar um modelo de economia verdadeiramente inteligente, circular e inclusivo que permita repensar o papel das comunidades e as sirva em pleno. E isso pode ser construído através do Turismo”.

Já António Marto, presidente do Fórum Turismo, refere que “chegou o momento de repensar e inovar a união do Turismo com a Natureza. Hoje concretizamos o que temos vindo a desenhar ao longo dos últimos meses: uma competição nacional que procura soluções locais para continuar a garantir a qualidade turística do país”.