O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo no quinto lugar o Grande Prémio da Europa, 12.ª corrida do Mundial de MotoGP, disputado em Valência, em Espanha.

A penúltima corrida da prova disputa-se no próximo fim de semana, novamente no circuito Ricardo Tormo.

A ronda derradeira acontece em Portimão (Autódromo Internacional do Algarve), no próximo dia 22. A prova (14.ª corrida), recorde-se, não irá contar com público na bancada depois do mau exemplo verificado na etapa do mundial de Fórmula 1.

O almadense mantém o 10.º lugar da geral, agora com 90 pontos.