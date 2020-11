O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, no distrito do Porto, confirmou, este domingo, a existência de 12 casos de legionella assim como uma vítima mortal que é um homem de 85 anos. A notícia foi avançada pela Lusa, sendo que no sábado a TVI noticiou que os infetados haviam sido transferidos do Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, para o da Póvoa de Varzim.

Na manhã de sábado, a instituição hospitalar ainda não havia feito quaisquer esclarecimentos à Administração Regional de Saúde do Norte nem à Direção Geral de Saúde [DGS]. No mesmo dia, foi veiculado que dos 17 infetados iniciais, dois encontrar-se-iam nos cuidados intensivos do Hospital de Pedro Hispano, dois haviam tido alta e o idoso de 85 anos acabou por perder a vida. Assim, o centro hospitalar conta com 12 infetados por esta bactéria, todos com idades compreendidas entre os 80 e os 90 anos.