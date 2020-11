Joe Biden, discursou, pela primeira vez, na noite de sábado - madrugada de hoje em Lisboa -, como Presidente eleito dos Estados Unidos, e falou sobre os seus objetivos enquanto 46.º Presidente do país em Wilmington, no estado de Delaware. O novo chefe de Estado, que foi apresentado pela também nova vice-Presidente eleita, Kamala Harris, como o "Presidente de todos os americanos" diz que pretende "restaurar" os Estados Unidos, voltar a unir o país e fazer com que este volte a ser respeitado no mundo.

Durante o seu discurso, Biden não se dirigiu apenas aos eleitores que votaram nele mas também aos que votaram no atual Presidente, Donald Trump e apelou à união. "Compreendo a vossa desilusão esta noite. Eu também já perdi um par de vezes, mas agora vamos dar uma oportunidade uns aos outros", disse o democrata. "Vou trabalhar tanto para os que não votaram em mim como nos para os que votaram", garantiu Biden, o Presidente eleito com mais votos na história dos Estados Unidos com 74 milhões de votos contados.

Biden disse ser tempo de os dois lados "se ouvirem outra vez". "É tempo de pôr a retórica dura de lado, baixar a temperatura, olharmos uns para os outros outra vez e fazer progressos. Temos de parar de tratar os nossos opositores como inimigos. Não são nossos inimigos, são americanos", afirmou o democrata que conta, segundo as projeções dos media norte-americanos, com 290 votos dos grandes colégios eleitorais.

O democrata falou ainda sobre o porquê de se ter candidato ao cargo de Presidente dos EUA. "Concorri a este cargo para restaurar a alma da América, para reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, para fazer a América respeitada no mundo outra vez, e para nos unir aqui em casa", disse Biden.

Sobre a sua primeira tarefa enquanto Presidente, Biden disse que se irá dedicar ao controlo da pandemia no país e anunciou que irá criar um novo grupo de especialistas para ajudarem a definir um plano de ação que entrará em vigor no dia 20 de janeiro, quando Biden e Harris tomarem posse.

No final do seu discurso, o democrata apelou mais uma vez à união entre a população norte-americana. "Vamos ser a nação que sabemos que podemos ser. Uma nação unida, uma nação reforçada, uma nação sarada. (...) Nunca houve nada que tivéssemos tentado e não tivéssemos conseguido quando o fazemos juntos", concluiu.