Uma colisão entre dois veículos no IC8, na Sertã, esta sexta-feira, provocou um morto e dois feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, citada pela agência Lusa, a vítima mortal é um homem, de 25 anos. O óbito foi confirmado no local.

Do acidente resultaram ainda dois feridos, um grave e um ligeiro, ambos com 30 anos e do sexo masculino. Os dois foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A colisão ocorreu por volta das 16h30.