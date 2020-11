O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi indigitado, este sábado, presidente do Governo Regional pelo representante da República, Pedro Catarino.

O anúncio foi feito por Pedro Catarino, em Angra do Heroísmo, que este sábado esteve a ouvir, pelo segundo dia, os partidos com assento na nova Assembleia Legislativa Regional.

Recorde-se que o PS venceu as eleições legislativas regionais, no passado dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, elegendo 25 deputados. O PSD foi a segunda força política mais votada, com 21 deputados, seguindo-se o CDS-PP, com três. Chega, BE e PPM elegeram dois deputados e Iniciativa Liberal (IL) e PAN um cada.

PSD, CDS e PPM anunciaram, esta semana, publicamente, que chegaram a acordo para apresentar uma alternativa ao PS. A solução passa por um Governo com estes três partidos e o apoio parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal.

O processo foi turbulento e Ventura chegou a ameaçar não viabilizar o Governo, mas o Chega optou por apoiar a solução criada pelo PSD.