Portugal registou nas últimas 24 horas mais 56 mortes por covid-19 e 6.640 infeções, um novo máximo diário pelo segundo dia consecutivo. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, o país soma agora, desde o início da pandemia, 2.848 óbitos e 173.540 casos confirmados.

Depois de ontem se registar um novo máximo diário, ao serem diagnosticados 5.550 infeções em 24 horas, o número de novos casos deste sábado (6.640) conseguiu superar esse registo e é agora o dia com o maior número de novos casos em Portugal desde o início da pandemia. O dia de hoje passa a ser também o segundo pior em relação aos óbitos, ultrapassado apenas pelo dia 4 de novembro, quando se registaram 59 mortes por covid-19.

A região Norte continua a ser a região com maior número de novos casos e registou pelo segundo dia consecutivo mais de 3.000 infeções diárias, atingindo quase o patamar das 4.000 (3.900). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 1.856 infetados, o Centro com 712, o Algarve com 82 e o Alentejo com 49. A Madeira confirmou mais 19 diagnósticos de covid-19 e os Açores mais 22.

Dos 56 óbitos, 31 ocorreram no Norte, 19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e três no Alentejo.

Pela primeira vez em vários dias, o número de doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses diminuiu. São agora 2.420, menos cinco do que ontem. Por outro lado, o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continua a aumentar. Dos mais de 2.400 doentes internados, 366 estão em UCI, são mais 26 do que ontem.

O número de recuperados subiu para 97.747, depois de mais 3.993 pessoas terem sido dadas como curadas.

As autoridades de Saúde têm 91.350 contactos em vigilância. Os casos ativos são agora 72.945.