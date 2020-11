Vários rapazes de um colégio em Quebec, no Canadá, decidiram ir de saia para a escola, para protestaram contra regras que consideram “sexistas”. Os adolescentes, do Collège Nouvelles Frontières, não concordam com a regra que define que as raparigas devem usar as suas saias 10 centímetros acima do joelho, enquanto não há regras de vestuário para os rapazes. Assim, decidiram protestar de forma a apoiar os direitos das mulheres e para quebrar o estereótipo de que um homem não pode usar roupa feminina sem deixar de ser “um homem a sério”.

Zachary Paulin, de 16 anos, um dos estudantes do colégio que participou no protesto, partilhou uma fotografia ao lado de outros colegas, para falar sobre o assunto. “Por esta altura, alguns de vocês provavelmente já repararam que estes rapazes, tal como seu, estão a usar saia. Bem, deixem-me contar o porquê deste gesto”, começou por escrever na publicação partilhada nas redes sociais.

“O duplo padrão de como uma mulher e um homem se devem apresentar aos olhos da sociedade é gritante; se uma mulher usar fato e calças, roupas associadas à masculinidade, não se pensa em mais nada. Mas, por causa da masculinidade tóxica, se um rapaz vai fazer algo feminino, seja pintar as unhas, maquilhagem ou, no nosso caso, uma saia, ele é bombardeado com insultos. Vamos dizer que não é um homem de verdade e vamos assumir imediatamente a sua orientação sexual”, acrescentou.

"Além disso, a saia às vezes é uma forma de algumas escolas abusarem do código de vestuário inconscientemente (…) os abusadores irão desculpabilizar as suas ações sexualizando as mulheres de maneira desnecessária e grosseira. Assim, ao usar a saia, nós solidarizamo-nos com as mulheres da sociedade que estão constantemente a ser sexualizadas", defendeu.

“Não aceitamos discriminação, homofobia e sexismo. Isto é o que nossa saia representa”, rematou.