A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, um novo Estado de Emergência - o quarto em Portugal - que entrará em vigor na segunda-feira, dia 9 de novembro, e vigorará por 15 dias, até 23 de novembro. O decreto foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD, CDS e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. BE, PAN e Chega abstiveram-se e PCP, PEV, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra.