A seção regional norte da Ordem dos Enfermeiros denunciou que os profissionais do Hospital de Barcelos têm de mudar de roupa, antes e depois do serviço, num pavilhão de hóquei que fica afastado daquela unidade de saúde.

“Confirma-se que no Hospital de Barcelos os profissionais têm que se fardar e desfardar no pavilhão do hóquei de Barcelos, tendo que percorrer um caminho ao ar livre de farda, mesmo após 12h de prestação de cuidados”, confirmou ao i aquela estrutura profissional.

Veja os vídeos do pavilhão e do trajeto para o hospital