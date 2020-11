Leonor, com amor

Querida Leonor,

Quis o destino que me fizesses tio pela primeira vez numa época tão cinzenta e indefinida. Quero acreditar que quando deres por ti já viverás os anos de bonança que a seguirão. Mas não te venho falar de coisas tristes. Terás tempo para a estudar na escola e para dela ouvires falar já em forma de ressaca. Quero escrever-te sobretudo acerca da vida que terás seguramente pela frente. Não para te condicionar nas tuas escolhas, nem sequer para te sugerir que vás por aqui ou por ali. Que sigas o teu instinto e aproveites o máximo que puderes, sempre tendo como premissa o facto de o tempo (perceberás mais à frente) ser o teu bem mais valioso. Aquelas horas mágicas que saberás ver no teu relógio ou no telemóvel, que teimam em não parar, são pequenos fragmentos da tua história e não deves dispensar nenhum deles. A vida é bem mais simples do que parece; quando vires complicá-la muito, desconfia.

Vou estar sempre aqui para te ensinar a dares valor à magia das pequenas coisas. São elas que nos compõem a memória e, normalmente, apercebemo-nos disso um pouco tarde. A acreditar naquilo que sentimos uns pelos outros e a saber que a família (pelo menos, a tua) será sempre um porto seguro para onde podes voltar para ganhar forças e te projetares no futuro. Não te iludas com promessas fáceis nem com discursos muito bem elaborados – são as frases mais simples que tocam mais fundo. E a perceberes que infelizmente não nascemos todos com as mesmas possibilidades, mas que não há nada no mundo que seja impossível de atingir se acreditares muito em ti e fizeres tudo ao teu alcance para o conseguir. Nunca, mas mesmo nunca, deixes nas mãos dos outros a capacidade de definir as tuas próprias decisões. E, voltando ao tempo, não te percas nele a lamentar o que podias ter feito, mas sim a estudar formas de lá chegar.

Não julgues os outros pela tua forma de ver o mundo e tenta aprender o máximo que conseguires com os mais velhos, enquanto eles bebem da tua jovialidade. Vais ver que é uma troca justa e bem recompensadora. Não deixes ninguém para trás que valha a pena, mesmo que tu própria te atrases, mas não percas nem um segundo com quem, nem que seja por uma vez, te destrate e te ofenda de uma forma gratuita. Saberás do que falo quando sentires uma violenta má disposição, a pele a aquecer rapidamente e o bater do teu coraçãozinho como se fosse um tambor. Respeita tudo e todos, mas perde a tua energia apenas com os que te respeitam e valorizam. A vida ensinar-te-á que te colocou cores no caminho para que possas aprender com elas. Equilibra-as seja nos alimentos, seja nos pensamentos. Basta olhares para o arco-íris ou para os frutos no mercado para perceberes que estou certo.

Vou deixar as partes chatas para os teus pais. Como teu amigo, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a palavra felicidade nunca te saia da cabeça. Vou estar sempre aqui, mesmo que esteja do outro lado do mundo, e quando estivermos juntos aprenderemos todos os dias que a vida até pode nem ser perfeita mas é feita de momentos perfeitos. Quantos mais colecionares, mais feliz serás. Não sou eu que vou fazer o teu caminho, nem sequer os teus pais. Serás tu. Mas assegurar-me-ei em toda a parte de que terás a liberdade para o fazeres à tua maneira, segundo as tuas próprias vontades. Perceberás que as escolhas serão tuas, mas as consequências delas também. Aqui não te faltará amor nem espaço para sonhar.

P.S. Depois ensino-te uns truques para saberes levar a tua mãe. É que, sabes, ela é igual à minha…

Tio Zé Paulo