Quando todos queremos estar como os de Wuhan

Os chineses não dependem de ninguém para fazer os referidos testes, já que têm capacidade financeira e científica.

As imagens que chegam de Wuhan, na China, onde a covid terá começado, são animadoras. Centenas de jovens numa discoteca divertem-se sem máscara, como se a pandemia já fizesse parte de um passado longínquo.

Os chineses fizeram também questão de fazer chegar ao mundo imagens de salões de automóveis onde todos compram e vendem carros, num ambiente aparentemente de felicidade.

Sendo assim, será expectável que o resto do mundo também possa sonhar com o regresso à normalidade daqui a uns meses, mas não me parece que isso vá acontecer. Por várias razões: primeiro, porque a China não é uma democracia e pôde impor um rastreio obrigatório em que ninguém ficou de fora – quantos milhões e milhões de testes foram feitos?

Tudo isso foi possível porque os chineses não dependem de ninguém para fazer os referidos testes, já que têm capacidade financeira e científica. Depois, e também muito importante, porque fecharam as fronteiras e ainda hoje há regiões onde as pessoas só se podem deslocar com a apresentação do teste negativo.

