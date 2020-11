Na hora de pagar a fatura, a cidade de Lisboa desembolsou, no ano passado, 800 mil euros em iluminação para o Natal. Mas este ano, em plena pandemia de covid-19 – menos pessoas na rua e menos turismo –, o distrito já soma mais de 316 mil euros em gastos, com o município de Sintra a ser o que mais investe até ao momento, com um total de mais de 154 mil euros. E, apesar de 2020 estar a ser atípico e sem brilho para celebrar a magia natalícia, já é possível ver luzes de Natal pela cidade fora. No Chiado, por exemplo, acenderam a 31 de outubro – mais cedo do que é habitual para evitar aglomerados de pessoas e para incentivar a população a comprar os presentes de Natal antecipadamente. Não há concerto musical, é certo, mas continua a haver a icónica árvore gigante.

No entanto, apesar de todas as restrições implementadas pelo Governo, o distrito do Porto, por seu turno, já superou a barreira dos 570 mil euros de despesas em iluminação de Natal. Em 2019, foram 59 os arruamentos iluminados na cidade do Porto até ao Dia de Reis, a 6 de janeiro, tendo sido gastos 370 mil euros. Mas, este ano, os números já chegaram aos 574 mil euros no distrito, sendo para já o que mais investiu em luzes de Natal em Portugal continental – segue-se Faro, que já soma mais de 444 mil euros. O município de Matosinhos foi aquele que, até esta quinta-feira, gastou mais, tendo desembolsado 185 mil euros – é um dos municípios do país que mais gastou, apenas superado por Albufeira, que anualmente junta turistas de todos os cantos do país.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.