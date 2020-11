A Polícia Marítima interrompeu, durante a madrugada desta quinta-feira, uma festa com cerca de 30 pessoas, na Costa da Caparica.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que o Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa realizou uma ação de policiamento e fiscalização com vista ao cumprimento das medidas em vigor para a prevenção da pandemia de covid-19, direcionada a estabelecimentos de restauração, na zona entre a Costa de Caparica e a Fonte da Telha, durante a madrugada.

“Durante a ação foi fiscalizado um estabelecimento onde estava a decorrer uma festa que juntava cerca de 30 pessoas. Para além desta atividade ser proibida, constatou-se que as medidas de prevenção da disseminação do vírus não estavam a ser aplicadas, designadamente a não utilização de máscaras de proteção e o distanciamento social”, explica a AMNN.

Segundo a mesma nota, Polícia Marítima determinou de imediato a suspensão do evento em causa e impôs o distanciamento social entre as pessoas, tendo identificado e autuado o responsável do estabelecimento pelo incumprimento das medidas estabelecidas na última Resolução do Conselho de Ministros, no âmbito da pandemia.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.