A Grécia vai regressar ao confinamento sábado de manhã e durante três semanas, anunciou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis numa videoconferência, sublinhando a necessidade de conter a segunda vaga da pandemia que atinge o país.

O confinamento deve começar às 06:00 locais (04:00 em Lisboa) de sábado. Apenas as "lojas essenciais", incluindo supermercados e farmácias, ficarão abertas, disse o chefe do Governo.

Para sair de casa, será necessário indicar o motivo e o horário por SMS e obter autorização das autoridades pela mesma via.

Ao contrário do que aconteceu durante o primeiro confinamento imposto durante seis semanas no final de março, "as creches e escolas primárias continuarão abertas", indicou Mitsotakis.

Para os restantes alunos recomeçará o ensino à distância. Os universitários já se encontram nessa modalidade.

O novo confinamento acontece numa altura em que o número de mortos e de infetados pelo novo coronavírus aumenta diariamente.