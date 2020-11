A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um homem de 59 anos, suspeito de ter violado uma idosa de 90 anos, no distrito de Portalege.

De acordo com o comunicado presente no site oficial da autoridade, os factos ocorreram no mês de outubro. O agressor era conhecido da vítima e aproveitou-se "das suas vulnerabilidades", como a sua idade e o facto de esta estar sozinha em casa, para abusar sexualmente da mulher.

O suspeito encontra-se, esta manhã, no Tribunal de Ponte de Sor, onde está a ser alvo do primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.