A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, anunciou, esta quinta-feira, que todos os supermercados vão ter um horário de fecho limite até às 22h00.

“Quando certas pessoas não jogam o jogo e põem em perigo a saúde de muita gente, aí é preciso mais restrições”, afirmou a autarca em entrevista ao canal de televisão BFMTV. Anne Hidalgo disse ainda que existem muitos estabelecimentos abertos à noite e que se tornam um ponto de encontro para os cidadãos.

Desta forma, as autoridades francesas decidiram, com o apoio da presidente, que todos os supermercados que ficam abertos durante a noite devem passar a encerrar às 22h00, decisão que pode ou não vir a aplicar-se a outros estabelecimentos com atendimento ao público.

No começo desta semana, alguns membros do governo francês chegaram a falar num recolhimento obrigatório em Paris, para além do confinamento em vigor que já aplica várias restrições a diferentes setores. Mas o gabinete do primeiro-ministro, Jean Castex, ja veio desmentir estas afirmações.