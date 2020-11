No dia 28 de setembro de 1965, os adeptos escoceses saíram de Ibrox Park muito desiludidos. Mais de 45 mil pessoas tinham arrostado com a noite desagradável e fria de Glasgow para verem o grande Benfica, já duas vezes campeão da Europa, e se deliciarem com a valia de Eusébio e JoséAugusto, de Coluna, Torres e Simões. O jogo era, como se costumava dizer, amigável mas, ainda assim, a falta de alma com que os encarnados encararam a partida condenou-os a uma derrota clara por 1-3, mesmo queJosé Augusto tenha aberto a contagem aos 26 minutos, dando aos lisboetas uma vantagem que rapidamente se esfumou com os golos de McLean e Forrest (2).

Hoje, Benfica e Rangers voltam a estar frente a frente, desta vez no Estádio da Luz e a doer. Abram alas para um dos mais antigos clubes da história do futebol, fundado nos idos de março de 1872 e que carrega consigo o exagero de 54 títulos de campeão escocês, 33 Taças da Escócia e 27 Taças da Liga Escocesa. Ufa! É do quilé!

Algo, no entanto, fere a alma dos Teddy Bears, como frequentemente são referidos os adeptos do clube de Ibrox: a Taça dosCampeões conquistada pelo grande rival Celtic em 1967, algo com que sonham desde sempre, mas cujas geralmente medíocres presenças nas taças europeias tornam difícil de concretizar.

