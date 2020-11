Acordar por volta das 8h, tomar banho e o pequeno-almoço rapidamente, levantar a avó uma hora mais tarde, ajudá-la a levantar-se, a lavar-se, dar-lhe comida e levá-la para a sala. Pelas 12h, depois da lida doméstica, dar-lhe o almoço e observá-la enquanto dorme uma sesta no sofá. Às 19h, tratar do jantar, alimentar a avó e, por volta das 21h, levá-la para o quarto para que durma. Durante quase sete anos foi esta a sucessão de acontecimentos do quotidiano de Estefânia Neves, hoje com 25 anos, cuidadora informal principal da avó – que teve um AVC e perdeu a independência – desde os 18. “Não podia trabalhar nem estudar enquanto cuidava dela porque não podia ficar sozinha”, recordou a jovem residente em Santo Tirso, no Porto, que há cerca de um mês foi viver sozinha e encontrou o primeiro emprego.

“Trabalho num call center, sinto-me melhor a nível psicológico, pois já tenho uma rotina”, explicou, acrescentando com assertividade que nunca se culpabilizou enquanto cuidava da avó a tempo inteiro, mesmo tendo-se sentido fragilizada emocionalmente. “Sempre cuidei dela da melhor forma que conseguia”, disse, revelando que, atualmente, a mãe é a cuidadora principal da avó, para que Estefânia tenha a oportunidade de integrar o mundo laboral. “Nota-se que ela está com um esgotamento muito grande”, revelou acerca das demandas dos cuidadores informais que, neste momento, a sua progenitora enfrenta sozinha durante a semana. Aos sábados e domingos, a portuense faz questão de acompanhar e auxiliar a mãe e a avó.

“A nível físico, aquilo que é mais difícil é dar banho. De resto, a minha avó vai andando sozinha, mesmo que devagar”, evidenciou a rapariga que, após ter solicitado um subsídio, passou a receber 198 euros mensalmente. “Não sei muito sobre o estatuto, mas seria necessária mais ajuda a nível monetário visto que o cuidador não pode trabalhar. Vivíamos da reforma da minha avó”, constatou, adicionando que “a ajuda psicológica também devia ser disponibilizada”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.