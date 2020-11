O Ministério da Saúde clarificou esta quarta-feira o sentido do despacho remetido no dia anterior aos hospitais, que determinou a ativação dos planos de contingência e suspensão de atividade programada não urgente durante o mês de novembro. Na conferência de imprensa da DGS, António Lacerda Sales sublinhou que não existe uma suspensão da atividade como na primeira vaga da epidemia, garantindo-se antes uma coordenação regional em que os hospitais menos pressionados possam servir de balão de oxigénio para os que enfrentam maior pressão de doentes com covid-19. Nos hospitais, embora o diploma tenha sido lido de outra forma no dia anterior, os planos desenvolvidos ao longo dos últimos meses já eram mesmo no sentido de perturbar o menor possível a atividade programada e esse objetivo mantém-se, assim a evolução da epidemia o permita. A ativação de novas alas de resposta à covid-19 acabará sempre por ter algum impacto na atividade habitual e, com os internamentos a aumentarem, a folga atual das alas dedicadas à covid-19 já não é muita. Ontem, referiu Lacerda Sales, havia 2370 camas reservadas para a covid-19 no hospitais do SNS, 2337 ocupadas. Em termos de cuidados intensivos, das 373 camas reservadas nesta fase para a covid-19, estavam 325 ocupadas. Não se atingiu esta quarta-feira as projeções reveladas na semana passada pela ministra da Saúde, mas ao longo dos próximos semanas prevê-se um crescente aumento da pressão sobre os hospitais. Mesmo passado o pico de novas infeções, que a esta altura não está definido com certeza, é previsível que os internamentos mantenham uma trajetória crescente durante algumas semanas, tal como aconteceu na primeira vaga da epidemia.

Resposta dual Para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o diploma é positivo no sentido em que vem reforçar os mecanismos de coordenação a nível regional de vagas em enfermaria em cuidados intensivos, mas insuficiente na medida em que não concretiza em que medida continuará a ser assegurada a resposta aos doentes não covid-19, em que a atividade recuou nos primeiros meses da epidemia e estava agora a ser recuperada.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.