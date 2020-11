O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu suspender por 15 dias Sérgio Conceição, depois da expulsão do treinador do FC Porto em Paços de Ferreira.

O treinador dos azuis e branco, que não poderá estar presente no banco no encontro entre o FC Porto e o Portimonense, a contar para a 7.ª jornada do campeonato nacional, foi ainda multado em mais de 10 mil euros, segundo o Record.

De realçar que, Sérgio Conceição foi expulso depois das palavras dirigidas à equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida. Segundo o relatório do árbitro, citado pelo Record, Sérgio Conceição ter-se-á dirigido a Nuno Almeida dizendo: “És uma vergonha, és um mentiroso”. Também o adjunto Siramana Dembelé foi alvo de um processo disciplinar.

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, foi suspenso por 8 dias - um período de suspensão menor por não ser reincidente neste tipo de casos. O técnico será multado em mais de dois mil euros. Samuel Correira, adjunto do Paços de Ferreira, foi também suspenso por 6 dias.