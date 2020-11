Há 60 infetados – 46 utentes e 13 colaboradores – no lar da Santa Casa da Misericórdia (SCMPF) de Paços de Ferreira, no distrito do Porto.

Em comunicado, a instituição revelou, esta quarta-feira, que o lar onde surgiu o surto tem um total de 58 utentes. Destes, 46 testaram positivo para a covid-19. Dos utentes que estão infetados, quatro estão internados em unidades hospitalares.

Catorze dos 39 funcionários também testaram positivo para a covid-19, mas três deles regressam ao trabalho “no final da semana”. Há ainda três funcionários que estão em isolamento profilático.

Segundo a instituição, no âmbito da cooperação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, foi feita a "revisão e permanente atualização do plano de contingência, em articulação com a Autoridade de Saúde Local e Segurança Social".

"Foram instaladas camas para a criação de condições de isolamento institucional" e "feita a descontaminação das instalações, levada a efeito pelo Elemento NBQ do Exército, em articulação com o Comando Distrital de Operações de Socorro", refere a nota, acrescentando ainda que as "desinfeções complementares" foram feitas pelos "Bombeiros Voluntários de Freamunde" e "foram reforçadas as equipas de cuidadores, num total de cinco ajudantes de lar, provenientes das Brigadas de Emergência da Segurança Social".

A Câmara reforçou ainda “a entrega de Equipamentos de Proteção Individual".