A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e dois terços do seu Governo foram hoje forçados a ficar em confinamento devido ao teste positivo de covid-19 do ministro da Justiça e vários deputados, anunciou o seu gabinete.

No total, 13 dos 20 membros do Governo do país escandinavo estavam confinados e em teletrabalho.

A primeira-ministra, que participou numa reunião com o ministro da Justiça, Nick Hækkerup, na sexta-feira, "atualmente não apresenta sintomas de covid-19 e continua, na medida do possível, o seu trabalho com reuniões virtuais", refere um comunicado de imprensa do gabinete da primeira-ministra.

A segunda onda do coronavírus está a complicar a vida de grande parte da classe política dinamarquesa.