Um recluso de 36 anos fugiu, esta quarta-feira de manhã, do Estabelecimento Prisional de Sintra, no distrito de Lisboa, segundo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), citada pela Lusa.

O alerta foi registado ás 10h45. O homem conseguiu escapar enquanto estava a trabalhar num espaço em obras que não estava murado.

Apesar de terem sido iniciadas de imediato as diligências para deter o recluso, até ao momento, este continua em fuga.

"O recluso evadido tem 36 anos e já tinha cumprido metade da pena de 4 anos e 6 meses a que se encontrava condenado pelos crimes de tráfico de estupefacientes e de condução de veículo sem habilitação legal", explicou uma fonte da DGRSP.

As autoridades já foram alertadas para a fuga do recluso e foi também aberto um processo de inquérito com vista a apurar as circunstâncias em que ocorreu a fuga.