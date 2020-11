É novamente aquela época do ano!

Graças a um cavaleiro, um monge, um santo capaz de trazer o verão ao outono, todos os anos comemos castanhas. Pois, foi São Martinho.

Reza a lenda que um certo cavaleiro gaulês chamado Martinho tentava regressar a casa quando encontrou a meio do caminho, durante uma tempestade, um mendigo que lhe pediu esmola. O cavaleiro, que não tinha mais nada consigo, retirou das costas o manto que o aquecia, cortou-o ao meio com a espada e deu-o ao mendigo. Nesse momento, a tempestade desapareceu e um sol radioso começou a brilhar.

O milagre ficou conhecido como “o verão de São Martinho”. Desde então, por alturas de novembro, o ríspido tempo de outono vai-se embora e o sol ilumina-se no céu, como aconteceu quando o cavaleiro ofereceu o manto ao mendigo.

Verdade ou não, adoro esta lenda, cheia de generosidade e partilha, mas adoro mais ainda comer castanhas,

Antigamente, a farinha de castanha já era usada, e nos dias de hoje também, por não conter glúten e, por isso, ser recomendada para celíacos e intolerantes, e na lista dos alimentos saudáveis por ser uma boa fonte de nutrientes essenciais e de energia, com proteínas que apresentam bom perfil de aminoácidos, fibras, vitaminas, minerais e baixo conteúdo de gordura. A castanha ajuda-nos no combate aos radicais livres, retardando o envelhecimento precoce, e ainda possui aminoácidos essenciais, com destaque para o ferro.

Bem, é tudo de bom. Esta receita é uma das minhas favoritas, já a faço há uns anitos e é uma das minhas favoritas, que provam que apenas precisamos de bons ingredientes e muita simplicidade.

Prescrevo para aquecer o corpo, a alma e o coração, que bem precisamos.

Sopa da Estação ou Sopa de São Martinho | Castanhas e Cogumelos

Ingredientes

250 g a 300 g de mistura de cogumelos Shitake, Portobello e Paris resultam na perfeição

500g de castanhas (pode usar congeladas ou piladas)

1 cebola picada

1 copo de alho-francês cortado

1 a 2 dentes de alho

Fio generoso de azeite

Pimenta-preta de moinho

Caldo de vegetais bio

2 l de água

1 cenoura

1 talo de aipo

1 cebola

Flor de sal q.b.

Grão de pimenta-preta q.b.

O meu bouquet garni: salsa, tomilho, alecrim

Escolha ingredientes biológicos. Pode dobrar a receita para obter mais caldo e utilizar para outras receitas.

Método

Coloque os ingredientes todos do caldo num pote a ferver (25 minutos é suficiente).

Entretanto, num tacho coloque o fio generoso de azeite, acrescente o alho, a cebola e o alho-francês. Deixe suar, acrescente os cogumelos e as castanhas e deixe cozinhar lentamente os cogumelos, que vão libertar água que irá conferir mais sabor à sopa.

Descarte os vegetais do caldo e vá acrescentado com atenção o caldo ao preparado. Deixe cozinhar lentamente, se for necessário acrescente mais caldo.

Após 15 a 20 minutos desligue e reduza a puré (pode utilizar aqui a cenoura e o talo de aipo).