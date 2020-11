O primeiro-ministro das Eslovénia, Janez Jansa, já deu os parabéns a Donald Trump pela “reeleição”, mesmo que ainda não se saiba quem é, afinal, o novo Presidente dos Estados Unidos.

Depois da noite eleitoral de 3 de novembro, em que se conheceram os votos de maior parte dos estados norte-americanos, o primeiro-ministro esloveno considera que “é bastante claro que os norte-americanos elegeram Donald Trump”, escreveu no Twitter esta quarta-feira.

Aliás, o próprio candidato republicano declarou-se vencedor das eleições, apesar de a contagem de votos ainda não ter terminado, acabando mesmo por ameaçar que pode recorrer ao Supremo para parar a contagem de votos.

Janez Jansa foi um dos poucos líderes europeus a demonstrar apoio a Donald Trump para as presidenciais norte-americanas, chegando mesmo a afirmar que se Joe Biden fosse eleito, seria “o Presidente mais fraco da história dos Estados Unidos".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It’s pretty clear that American people have elected ⁦<a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a>⁩ ⁦<a href="https://twitter.com/Mike_Pence?ref_src=twsrc%5Etfw">@Mike_Pence</a>⁩ for <a href="https://twitter.com/hashtag/4moreyears?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#4moreyears</a>. More delays and facts denying from <a href="https://twitter.com/hashtag/MSM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MSM</a>, bigger the final triumph for <a href="https://twitter.com/hashtag/POTUS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#POTUS</a>. Congratulations ⁦<a href="https://twitter.com/GOP?ref_src=twsrc%5Etfw">@GOP</a>⁩ for strong results across the <a href="https://twitter.com/hashtag/US?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#US</a> ⁦<a href="https://twitter.com/idualliance?ref_src=twsrc%5Etfw">@idualliance</a>⁩ ⁦ <a href="https://t.co/vzSwt9TBeF">pic.twitter.com/vzSwt9TBeF</a></p>— Janez Janša (@JJansaSDS) <a href="https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323913419200864256?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>