Cláudia Vieira anunciou, esta quarta-feira, estar infetada com covid-19 tal como a sua filha mais nova, Caetana, de onze meses, e o namorado e pai da criança, João Alves, dias após a atriz ter revelado que tinha estado em contacto com um caso positivo.

“Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo ao Covid-19”, informou a atriz através da sua conta oficial de Instagram.

Apesar do teste positivo, a celebridade afirma que que todos estão "bem" e a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde portuguesas. "Unidos, na nossa bolha de amor!” concluiu na publicação, que recebeu várias mensagens de apoio por vários amigos próximos, entre os quais Núria Madruga, Catarina Gouveia e Sara Prata.