Após a Lazio registar casos positivos de coronavírus, a equipa está a ser investigada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) por ter, possivelmente, violado o protocolo sanitário.

“Com base nas primeiras informações sobre os casos positivos de alguns jogadores de futebol registados na semana passada, o procurador Giuseppe Chiné ordenou duas investigações no centro desportivo da Lazio”, diz a FIGC em comunicado.

O Ministério Público italiano registou os resultados dos testes ao vírus que toda a equipa teve de realizar, antes da partida com o Club Brugge (1-1), para o grupo F Liga dos Campeões, na passada semana, e do jogo para a Serie A com o Torino (4-3), no domingo que passou.

Na terça-feira, a FIGC pediu à Lazio os resultados finais dos testes PCR que os jogadores realizaram antes de viajar para São Petersburgo para jogar, esta quarta-feira, contra o Zenit na Liga dos Campeões.

Apesar de a equipa italiana não ter revelado oficialmente os nomes dos jogadores infetados como aconteceu na maioria dos clubes da Séria A, a verdade é que não pode incluir nos convocados o italiano Ciro Immobile, o brasileiro Lucas Leiva, o espanhol Luis Alberto e albanês Tomas Strakosha. No entanto, a Lazio publicou algumas fotos das redes sociais onde surge Immobile a treinar com os colegas, o que causou alguma surpresa por parte dos fãs.