É talvez uma das formas mais fáceis de ganhar dinheiro para quem tem sorte, mas é também muito fácil perdê-lo: as apostas online são cada vez mais aliciantes mas, este ano, perderam apostadores. Pelo menos, é essa uma das conclusões de um estudo encomendado pela Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) à Aximage e que mostra que, durante este ano houve menos pessoas a jogar, embora tenha existido um aumento ligeiro da preferência pela oferta licenciada: 82,9%, 10,7% menos que em 2019 (93,6%).

O estudo demonstra ainda que 45,2% dos apostadores jogaram exclusivamente com operadores licenciados (+ 1,2%), 5,6% exclusivamente com não licenciados (-0,4%) e 49,2% com ambos (- 0,8%).

E mesmo os valores usados pelos utilizadores não foram muito elevados uma vez que 66,3% dos jogadores gastaram menos de 50 euros (+ 3,8).

O estudo revela ainda que, no que diz respeito ao jogo licenciado, 92,8% dos inquiridos reconheceram de forma espontânea a diferença entre a oferta legal e ilegal (mais 1,4% que os dados apurados em 2019).

Já 71,5% dos inquiridos, afirmaram ter escolhido os sites legais de jogos e apostas por razões de segurança (63% em 2019). Os bónus, as odds e uma maior gama de produtos são as razões primordiais para escolherem a oferta não licenciada.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.