Doze dos 2.349 doentes hospitalizados nos hospitais portugueses devido à covid-19 são crianças, avança a SIC.

De acordo com estação televisiva, cinco destas crianças estão internadas no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, três no Hospital de São João, no Porto, três no Centro Materno Infantil, também na invicta, e uma no Hospital de Coimbra.

A mais nova tem apenas um ano e a mais velha 11 anos.

Recorde-se que de acordo com o boletim epidemiológico revelado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, há 2.349 doentes internados, mais 94 do que ontem. Destes, 320, mais 26, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Nunca houve tantos doentes internados devido à covid-19 em Portugal.