A Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, apreendeu, esta segunda-feira, 4. 432 peças de roupa contrafeitas na zona de Albergaria-a-Velha.

Em comunicado, esta segunda-feira, a GNR revela que, no decurso de uma ação de fiscalização e controlo de mercadorias em circulação, na saída da A1 para Albergaria-a-Velha, “os militares detetaram a mercadoria no interior de um veículo ligeiro de mercadorias, com um valor estimado de 140. 740 euros”.

Da ação resultou a identificação do condutor, um homem de 38 anos, e foi elaborado um auto de notícia pelo crime de contrafação, tendo sido remetido ao Tribunal Judicial de Albergaria-a-Velha.