João Vieira de Almeida foi convidado para Advisory Board do World Economic Forum. O advogado português é o único europeu no órgão de aconselhamento da iniciativa New Champions, do World Economic Forum.

Trata-se de uma iniciativa que reúne empresas de todo o mundo, com elevado potencial de crescimento e vontade de constituírem uma força de mudança económica e social a nível global.

Fundado em 1971, o World Economic Forum reúne anualmente em Davos e, em 2007, lançou o projecto New Champions – para unir e potenciar organizações viradas para o futuro, com novos modelos de negócio, tecnologias emergentes e estratégias de desenvolvimento sustentável - na era da Quarta Revolução Industrial.