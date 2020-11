O i apurou que a Jornalista terá sido convidada, há várias semanas, para o novo projeto por parte de um outro grupo de comunicação social, tendo ficado rendida pela disrupção e inovação do projeto no contexto dos media nacionais.

De destacar que Alexandra Borges foi nos últimos dois meses a única líder de audiências na informação da TVI, onde o restante panorama liderado por Anselmo Crespo se tem demonstrado um desastre nas audiências. Uma clara demonstração dos maus resultados da informação da estação de Queluz foi a recente entrevista com o primeiro-ministro, António Costa, liderada pelo próprio Anselmo Crespo.

Com a saída de Alexandra Borges, a Informação da TVI perde o único activo na área da informação que assegurou a liderança nas audiências nos últimos meses e tudo se torna mais negro para a estação de Queluz de Baixo.

O jornal i já tinha noticiado o falhanço da entrada de Anselmo Crespo na informação da TVI em matéria de audiências, apesar do investimento feito em novo estúdio e nova imagem. Os resultados estão bastante abaixo das expectativas dos investidores e atrás mesmo dos registos do tempo do anterior diretor, Sérgio Figueiredo.

Além de sobressair nas audiências com as suas reportagens, Alexandra Borges conta com vários prémios nacionais e internacionais em jornalismo. Em 2018, foi distinguida como a personalidade feminina do ano de 2019 na categoria de TV/Informação e foi considerada dos 3 jornalistas mais influentes em Portugal, num estudo realizado pela Omnicom, Cision e Universidade Católica Portuguesa, que analisou a atuação de 45 profissionais do jornalismo “com uma ação mais efetiva na sociedade portuguesa".