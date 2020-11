O ex-futebolista Diego Maradona "está melhor", de acordo com declarações do seu médico a um jornal argentino e pode abandonar o hospital, onde foi internado esta segunda-feira, quando quiser. El Pibe foi internado com anemia e desidratação, em La Plata, a 60 quilómetros de Buenos Aires, na Argentina.

"Está melhor e quer mesmo sair. Eu gostaria que ele (Maradona) continuasse mais um dia sob observação. Continua com anemia e está um pouco desidratado. Normalmente, esses casos necessitam de três dias de internamento, por isso espero que continue. Mas, ele é independente e pode sair se assim o desejar", disse Leopoldo Luque à imprensa internacional.

Maradona celebrou 60 anos na passada sexta-feira, dia em que se sentiu mal. O internacional estava no estádio do Gimnasia de la Plata, clube do qual é treinador, e acabou por abandonar o mesmo antes de se iniciar o jogo da equipa com o Patronato, tendo sido o adjunto Sebastián Mendez a comandar o jogo.

Recorde-se que o ex-jogador é conhecido por várias polémicas com o consumo de droga. Maradona chegou mesmo a sofrer uma overdose e a ficar em coma. Agora El Pibe garante estar completamente limpo e que não consome drogas há mais de 13 anos. Os médicos vieram a público confirmar que o ex-futebolista está "completamente limpo da cocaína" mas admitem que em "alguns momentos comete excessos com bebidas alcoólicas".