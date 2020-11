Donald Trump decidiu fazer um apelo ao voto na madrugada desta terça-feira para que os americanos votem nas eleições presidenciais ao publicar no Twitter um vídeo seu a dançar a música YMCA, dos Village People.

Perto das 3h00 da manhã em Washington, o Presidente dos Estado Unidos partilhou um vídeo que junta vários momentos em que aparece a dançar nos comícios que tem dado por todo o país.

A montagem foi publicada originalmente por uma conta do Twitter com o nome “4 MORE YEARS”, ou seja, “Mais quatro anos”, e Donald Trump aproveitou a deixa para pedir aos cidadãos que “Votem! Votem! Votem!”, escreveu na legenda.

Veja o vídeo:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">VOTE! VOTE! VOTE!<a href="https://t.co/85ySh1KYkh">pic.twitter.com/85ySh1KYkh</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1323534663453913093?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>