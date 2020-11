Cerca de 20 pessoas participaram numa festa organizada na sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Oeiras, sem o conhecimento do organismo, resultando na infeção por covid-19 de quatro funcionários, adianta o Correio da Manhã.

Tratou-se de uma festa de despedida para alguns funcionários organizada há cerca de quinze dias. Em declarações à mesma fonte, o SEF afirma que só soube do sucedido “após o surgimento de quatro casos de Covid-19 em trabalhadores que desempenham funções no edifício da sede do SEF”.

O organismo garante que assim que foram confirmados os casos positivos de coronavírus, foram implementadas “de imediato, as medidas previstas no plano de contingência e foi levada a cabo a desinfeção de todos os pisos do edifício da sede”. Entretanto, foi aberto um inquérito para apurar o que se passou e para “apuramento das eventuais responsabilidades disciplinares”.