A vitória do futebol. O que é verdade hoje pode ser mentira amanhã

As feiras vão fechar, diz num dia. No outro, já diz que não. Os artistas têm de viver e por isso pode haver teatros e cinemas abertos, bem como a realização de concertos. No outro, fica a saber-se que, afinal, tem tudo de estar fechado às 22h30.

Nos últimos tempos temos assistido, e bem, nas televisões a um intérprete de linguagem gestual que vai “traduzindo” o que os responsáveis da saúde e o primeiro-ministro dizem nas diferentes conferências de imprensa.

Por vezes estão de máscara, transparente ou de cor, e outros dispensam o acessório. Não existe uma regra e, como tal, é à vontade do intérprete. Nada de mal vem ao mundo com essa atitude, mas é apenas um sinal da desorientação que grassa no poder.

Estou mesmo em crer que ao lado do “tradutor” de língua gestual devia estar um “explicador” de António Costa, tais são as decisões contraditórias e de difícil entendimento.

