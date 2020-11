Os dois candidatos à liderança do Grande Oriente Lusitano (GOL), Carlos Vasconcelos e Fernando Cabecinha, vão participar no 8º Ciclo de Estudos do Rito Moderno ou Francês, que este ano, devido à pandemia, vai ser realizado através de uma plataforma digital nos dias 13 e 14 de novembro.

Vasconcelos é grão-mestre adjunto do atual líder do GOL, Fernando Lima, cargo que Cabecinha também exerceu num mandato anterior do mesmo grão-mestre.

O 8º Ciclo de Estudos do Rito Moderno ou Francês é promovido pela loja Estrela do Norte, do Porto, no âmbito da Academia do V Império, à qual se associam as lojas, Amizade, da ordem de Penafiel; Seara Nova, de Moncorvo, 31 de Janeiro e Mártires da Liberdade, de Aveiro; e Egrégora, de Coimbra.

Carlos Vasconcelos e Fernando Cabecinha são dois dos oradores da sessão da manhã do dia 14 de novembro. A intervenção do primeiro é dedicada ao tema ‘Honrar o passado, compreender o presente, construir o futuro’ e a do segundo: ‘Preservar os Princípios e Valores da Maçonaria em tempos de pandemia’.

Sublinhe-se que as eleições a grão-mestre do GOL estavam marcadas para junho passado, mas foram adiadas devido à pandemia, não tendo ainda data marcada. No entanto, pela presença de ambos os nomes da corrida no evento maçónico, pode concluir-se que as movimentações continuam.