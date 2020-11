O FC Porto tenta esta terça-feira arrancar a segunda vitória na Liga dos Campeões, precisamente uma semana depois de ter vencido (2-0) o primeiro duelo português, perante o Olympiacos de Pedro Martins, jogo que marcou o regresso dos adeptos ao Dragão. Novamente em casa, a equipa de Sérgio Conceição vai tentar manter viva a esperança de passar a fase de grupos da prova milionária, numa altura em que apresenta os mesmos três pontos do que o conjunto grego, ambos a três do Manchester City, líder isolado do grupo C. Apesar do triunfo europeu, entretanto os azuis-e-brancos voltaram a derrapar na Liga portuguesa, com a derrota (3-2) frente ao Paços de Ferreira, jogo que inaugurou a jornada seis da prova. O atual campeão nacional tem registado um percurso acidentado na competição, apresentando neste momento um saldo vitorioso de apenas 50%. Antes do tropeção na Capital do Móvel, empatou no clássico com o Sporting, em Alvalade (4.ª jornada da I Liga), imediatamente depois de ter averbado a primeira derrota da Liga 2020/21, na receção ao Marítimo (jornada três), também por 3-2.

O duelo com o Marselha, próximo adversário dos portistas na prova milionária, acontece, de resto, num momento em que o clube francês vem da derrota por 3-0 com o City – que já tinha também vencido os dragões, por 3-1, na estreia do FC Porto na principal prova da UEFA. A equipa de André Villas-Boas viu o jogo previsto para este fim de semana, ante o Lens, ser adiado depois do surto de covid-19 detetado naquela equipa (com testes positivos a mais de uma dezena de jogadores). Os Olympiens continuam à procura do primeiro triunfo na Champions, depois de terem já perdido na deslocação à Grécia, com o Olympiacos a vencer por 1-0.

Na Liga francesa, o Marselha segue à imagem do FC Porto: também venceu só metade dos jogos já cumpridos. Com oito jornadas disputadas, apresenta quatro vitórias, três empates e uma derrota.

No que respeita aos confrontos entre as duas equipas, o FC Porto apresenta vantagem clara, com três vitórias e um empate nos quatro encontros realizados. Na Liga dos Campeões 2003/04, os dragões venceram os dois desafios da fase de grupos ante os franceses (2-3 fora e 1-0 no Dragão). Mais tarde, nos grupos da Champions 2007/08, os portistas empataram a uma bola no Vélodrome, tendo vencido depois em casa, por 2-1.

Dragão pode ficar a 8 pontos do líder De regresso à Liga portuguesa, só esta segunda-feira ficará oficialmente fechada a ronda seis, com a deslocação do Benfica ao Bessa, para medir forças com o Boavista. Com um registo 100% vitorioso na prova (cinco vitórias no mesmo número de encontros), os encarnados tentam hoje reforçar a liderança, e podem ficar a 8 pontos do FC Porto em caso de vitória sobre os axadrezados. Com 10 pontos, os dragões podem mesmo perder o último lugar do pódio – para isso o Sp. Braga terá que vencer ainda durante a tarde de hoje o Famalicão. A confirmar-se, os minhotos de Carlos Carvalhal passam a somar 12 pontos, isolando-se desta forma na terceira posição. Na antevisão ao duelo com o Boavista, Jorge Jesus foi questionado sobre o atual momento do Benfica, Sporting e FC Porto. “Os três grandes são sempre candidatos a vencer. Isto é histórico. Como é normal, muitas das vezes nem todos começam bem. Nada me surpreende no campeonato que o Sporting está a fazer. A única anormalidade é o FC Porto, mas o que lhes está a acontecer pode acontecer ao Benfica ou Sporting”, disse o treinador encarnado. De relembrar que ontem o Sporting tentava assaltar provisoriamente a liderança da Liga caso vencesse na receção ao Tondela. Até este desafio, e à exceção dos dois pontos perdidos ante o plantel portista; os leões venceram nos restantes jogos.

De relembrar que além do percurso imaculado na Liga, o clube da Luz também segue sem quaisquer derrotas na Liga Europa, registando sete vitórias consecutivas – aliás, a única derrota das águias nesta época foi no primeiro jogo oficial, ante o PAOK, na 3.ª pré-eliminatória da Champions. Ainda durante a semana, o Benfica volta a entrar em ação, para defrontar o Rangers, jogo em que será discutida a liderança do grupo D da segunda prova da UEFA. Antes, portugueses e escoceses venceram o Lech e Standard Liège. Também o Sp.Braga irá discutir o primeiro lugar do Grupo G, mas com o Leicester. Ingleses e minhotos dividem o primeiro lugar, com duas vitórias em dois jogos (com o Zorya e AEK).