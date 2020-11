O príncipe William esteve infetado com o novo coronavírus em abril, confirmou uma fonte da família real britânica à BBC.

Segundo o The Sun, o segundo na linha de sucessão ao trono decidiu esconder o diagnóstico para não alarmar a população. De acordo com o tablóide, “coisas importantes estavam a acontecer" e o duque de Cambridge "não queria preocupar ninguém”.

O filho do príncipe Carlos, que também esteve infetado com covid-19, esteve em isolamento da casa da família em Anmer Hall, em Norfolk, no Reino Unido e foi acompanhado por médicos da família real. O The Sun afirma que os dois membros da família foram infetados na mesma altura.

Ainda de acordo com o The Sun, o príncipe sentiu vários sintomas, incluindo "dificuldade em respirar" ao contrário do seu pai que disse ter tido sintomas ligeiros da doença.

O Palácio de Kensington, a residência oficial de William, recusou comentar a situação até ao momento.